Украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий по решению тренерского и медицинского штаба команды получает дозированные нагрузки в преддверии встречи 7-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».

Центральный защитник получил небольшое повреждение на одной из тренировок, что способствовало его занятию по индивидуальной программе. Вне группы тренировался и Деян Ловрен, который получил отдых после возвращения из национальной сборной.

Также в числе травмированных числится вратарь Андрей Лунев, продолжающий восстановление после травмы в концовке прошлого сезона. Лечится и Себастьян Дриусси после повреждения в игре с «Динамо». А вот полузащитник Леон Мусаев уже тренируется, но пока не готов к матчу с «Арсеналом».

Встреча «Зенит» — «Арсенал» пройдет 14 сентября в 18:30 по московскому времени.