«Зенит» пока не делал предложения аргентинскому полузащитнику «Удинезе» Родриго де Паулю. Сообщалось, что петербургский клуб контактировал с «Удинезе», но дальше первичных контактов переговоры не продвинулись.

«Зенит» контактировал с Удинезе по трансферу Родриго де Пауля, но российский клуб так и не сформулировал официального предложения по аргентинцу», — написал журналист Даниэль Лонго в твиттере.

Ранее он же сообщал, что игрока оценивают в 35 миллионов евро. При этом аргентинец хотел бы дождаться предложения со стороны «Наполи» или «Ювентуса».

Ранее сообщалось, что «Зенит» отказался от приобретения полузащитника «Кальяри» и сборной Хрватии Марко Рогу, а также не смог осуществить трансфер Кристиана Эриксена из «Интера», слухи о котором, правда, опроверг генеральный директор клуба Александр Медведев.