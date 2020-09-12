Российский теннисист Даниил Медведев, проигравший в полуфинальном матче Открытого чемпионата США австрийцу Доминику Тиму (2:6, 6:7, 6:7), рассказал о спорах с судьями по ходу первого сета.

При счете 2:3 на брейк-пойнте у Тима Медведев сделал ошибку после приема подачи австрийцем. Медведев попросил повтор и в случае аута на подаче он бы подавал вторым мячом, а в случае попадания подачи проигрывал гейм. Судья на вышке отказал ему в повторе, с его точки зрения просьба была слишком поздней. Тогда Медведев пошел на половину корта Тима и стал показывать след от подачи, а этого делать нельзя. Арбитр вынес россиянину предупреждение.

По словам Медведева, он просто сильно разозлился. Медведев отметил, что у него не было причин разговаривать с супервайзером, однако теннисиста нередко удивляет, что он находится на корте на случай дисквалификации и тогда выносит своё решение

«Но что я сегодня такого сделал, чтобы мне вынесли предупреждение? Причинил кому-то вред? Нагрубил? Я ничего такого не сделал, а меня зачем-то предупредили. И я сказал: «Супервайзер, сделай что-нибудь. Иначе для чего ты тут сидишь?», — отметил Медведев в интервью официальному сайту US Open, подчеркнув, что ему не стоило из-за этого сердиться.

Медведев вылете на стадии полуфинала US Open. В финале Тим сыграет со Зверевым.