Полузащитник Жано Ананидзе покинул волгоградский «Ротор». Соглашение с футболистом расторгнуто по соглашению сторон без дополнительных выплат.

Инициатором расставания стал сам футболист из-за проблем с коленом.

По словам Джано, он сделал УЗИ и МРТ и понял, что все не так хорошо, как хотелось бы… Его до сих пор беспокоит колено и возможно мне предстоит операция.

«Я принял решение расторгнуть контракт. Я благодарен руководству и тренерскому штабу за шанс, который мне предоставили, но, к сожалению, я не смог помочь команде», — приводит слова Ананидзе Sport 24.

Контракт Джано с волгоградским клубом было рассчитано до 20 мая 2021 года. Игрок перешел в «Ротор» в августе и не сыграл за команду ни одного матча.