Полузащитник Далер Кузяев, который в данный момент находится без клуба, интересен «Локомотиву». Как информирует «РБ-Спорт», клуб по предводительством Василия Кикнадзе готов предложить игроку контракт на два миллиона евро в год.

Кузяев последователен: он хотел бы перейти в зарубежный клуб. В настоящее время его представители занимаются поиском вариантов, среди которых были «Валенсия», «Алавес» и «Саутгемптон».

Как сообщает источник, важным бонусом для Кузяева в случае перехода в «Локомотив» станет участие в Лиге чемпионов, где москвичи сыграют на групповом этапе.

Также сообщалось об интересе к Кузяеву со стороны «Спартака». «Зенит» также претендует на своего бывшего игрока — в клубе ждут окончания переговоров игрока с зарубежными командами.