Глава совета директоров «Урала» Дмитрий Пумпянский озвучил цели клуба на ближайшее время.

По словам Пумпянского, нынешний футбольные амбиции не соответствуют месту, которое занимает Екатеринбург на карте России — город достоин клуба более высокгого уровня.

«Стоит задача — играть в Еврокубках. Это реально. Мы были близки к этому, играя в финалах кубка. Но нужно, чтобы это было достигнуто не путем случайных событий, а за счёт развития во всех сферах. Укрепляем команду. Создан трансферный комитет. Не забываем и про своих игроков, — цитирует Пумпянского пресс-служба «Урала».

После шести туров Российской Премьер-Лиги клуб из Екатеринбурга набрал шесть очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.