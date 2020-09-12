Австриец Доминик Тим оценил свой успех в игре с россиянином Даниилом Медведевым в полуфинальном матче Открытого чемпионата США — 6:2, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5).

По словам Тима, это был отличный матч с высочайшим уровнем тенниса.

«Наверное, это самая сложная победа, которая была одержана мною без проигранных сетов. Даниил подавал на вторую и третью партии и, к счастью, в эти моменты я показывал свой лучший теннис», — цитирует Медведева официальный сайт турнира.

Тим отметил, что второй и третий сеты мог выиграть каждый, а Медведев играл даже лучше пока не выходил подавать на партию.

За титул US Open Тим сыграет с немцем Александром Зверевым.