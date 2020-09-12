Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итоги победы на ярославским «Локомотивом» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Брагин отметил, что при счете 3:1 СКА стал немного неправильно играть — первые пять минут начала игры и последние десять минут матча остались за соперником.

«Главное, что порадовало с нашей стороны – получилась более целостная игра – впервые в сезоне. В целом забили хорошие голы и два с лишним периода играли с хорошим движением. Будем работать над умением спокойно доводить матч до победы при счете 3:1», – отметил Брагин.

Напомним, что СКА быстро вышел вперед — в первом периоде отличились Бурдасов и Кузьменко. Во втором периоде у армейцев забили Бенгтссон и Галимов.