Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская отмечают годовщину со дня. Супруги пребывают в браке уже одиннадцать лет, о чем Плющенко написал в инстаграме.

«Стальная свадьба — это сильно», — написал Плющенко.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская зарегистрировали свой брак 12 сентября 2009 года. Через четыре года у них родился сын, которого назвали Александром. Это «Гном Гномыч».

Отметим, что для Яны Рудковской это уже второй брак. В 2001 году продюсер вышла за миллиардера Виктора Батурина и прожила замужем за бизнесменом семь лет.