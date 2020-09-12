Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал решение Сергея Воронова завершить профессиональную карьеру.

Плющенко отметил, что Воронов очень умный человек, с большим хорошим опытом и пожелал ему не останавливаться, двигаться дальше.

«Желаю Серёже после спорта найти себя — может быть, в качестве тренера, может быть, в каких-то новых ипостясях. Всего ему самого хорошего», — цитирует Плющенко ТАСС.

Напомним, что в пятницу Воронов объявил о завершении карьеры спортсмена в возрасте 32 лет.