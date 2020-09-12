Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз выразил мнение кастально перспектив олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Ранее стало известно, что Загитова снялась с контрольных прокатов сборной России.

По словам Глейхенгауза, Алина уже как семья, а против семьи не свидетельствуют. Хореограф отметил, что даже если в каких-то моментах с ней не согласен, все равно всегда будет на ее стороне.

«Наверное, я все-таки ближе к фанатам, которые Алину ждут, и я также хочу, чтобы она выступала, каталась. И я до сих пор считаю, что она это может, просто она должна сама этого хотеть», — приводит слова Глейхенгауза пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Напомним, о решении Загитовой пропустить контрольные прокаты стало известно в среду, 9 сентября. Как сообщает сайт ФФККР, спортсменка решила сосредоточиться на работе в телевизионном проекте «Ледниковый период» на Первом канале.