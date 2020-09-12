ЦСКА крупно победил «Амур» в игре регулярного чемпионата КХЛ. Матч проходил на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске и завершился со счётом 5:1 (2:0, 1:0, 2:1). В этой игре за «Амур» дебютировал бывший форвард СКА Наиль Якупов.

По два очка за результативность у ЦСКА набрали Константин Окулов (1+1), Максим Мамин (1+1), Антон Слепышев (0+2) и Мэт Робинсон (0+2). Единственный гол у «Амура» забросил Александр Горшков после паса Никиты Камалова.

Это пятое поражение хабаровского клуба в сезоне из пяти. ЦСКА одержал четвертую победу подряд. В следующей игре регулярного чемпионата КХЛ «Амур» на своем льду встретится с московским «Динамо», а ЦСКА в гостях проведет матч с «Барысом».