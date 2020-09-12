Основатель и гендиректор фитнес-компании Peloton Джон Фоли оказался миллиардером из-за пандемии коронавируса. Как сообщает Bloomberg, карантин привел к взрывной популярности домашнего спортивного оборудования.

Свою фирму Фоли основал в 2013 году. Его миссией было помогать людям заниматься фитнесом, не выходя из дома.

Продукты Peloton стали пользоваться повышенным спросом, когда спортивные залы закрылись, а на рынке домашних занятий спортом наступил бум. С середины марта акции компании выросли на 350%, а состояние самого Фоли достигло $1,2 млрд.

В 2021 финансовом году Peloton планирует получить выручку в $3,65 млрд.