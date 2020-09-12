По официальным данным, в России за последние сутки была выявлена очередная группа новых заболевших коронавирусом.

Информация об этом появилась на портале стопкоронавирус.рф. За последний день было диагностировано еще 5 488 новых случая коронавируса по всей стране, из них 670 новых пациентов в Москве и 203 — в Санкт-Петербурге.

Всего по стране за все время пандемии было выявлено 1 057 362 человека, заболевших коронавирусом. Из них 873 535 выздоровело, еще 18 484 человек стали жертвами пандемии.