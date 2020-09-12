Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) сделал изменения в календарь предстоящего сезона.

Ради обеспечения безопасности спортсменов было принято решение отменить все этапы юниорского Кубка IBU и чемпионат Европы среди юниоров. Юниорский ЧМ состоит в ранее назначенные сроки — с 24 февраля по 7 марта в Австрии.

Этапы Кубка IBU в ноябре и декабре также будут отменены, а старт соревнований перенесен на январь 2021 года. Исполком должен согласовать новый график в конце сентября. Место и время проведения чемпионата Европы останется тем же — с 24 по 31 января турнир состоит в польском городе Душники-Здруй.

В качестве причины отмены стартов называются финансовые и логистические. IBU не может гарантировать и высокие стандарты мер защиты здоровья, как на Кубке мира.