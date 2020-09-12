Российский фигурист Михаил Коляда оценил свой переход из группы Валентины Чеботаревой к тренеру Алексею Мишину.

По словам Коляды, это решение было простым. Спортсмен просто взял и решил перейти к новому тренеру.

Коляда отметил, что сейчас для него всё совершенно по-новому — новый коллектив, новый лед и новая обстановка.

«Я воспринимаю этот переход как смену места работы: из профессии я не ушел, но изменил место работы. Мне интересно, что Алексей Николаевич смотрит на меня свежим взглядом, замечает иногда то, о чем я даже не задумывался, не думал, почему я делаю это именно так», — приводит слова Коляды. figureskating-online.

Напомним, что спортсмен пропустил прошлый сезон из-за обострения хронического синусита. Увидеть новую программу Коляды можно уже сегодня, 12 сентября: во дворце «Мегаспорт» в Москве состоятся контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию.