Защитник «Тампы» Михаил Сергачев прокомментировал третий матч финала Восточной конференции с «Айлендерс». Несмотря на забитую шайбу Сергачевым, его клуб проиграл.

По словам Сергачева, когда ты играешь в плей-офф, тебе не нравится твой соперник. Сергачев отметил, что нужно играть жестко, отбирать шайбу и забивать голы.

«Мы делаем это, нанося удары, играя быстро. Я не знаю, можно ли назвать это противостоянием, но они не любят нас, а мы не любим их», – приводит слова Сергачева официальный сайт НХЛ.

Отметим, что «Айлендерс» сократил счет в серии с «Тампой, выиграв 5:3. Общий результат серии пока 2-1 в пользу «Молний».