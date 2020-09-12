Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Куньлунем». Информацию об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

Перед началом встречи хоккеист выступил с напутственным словом спортсменам и болельщикам.

Напомним, что ранее прошла информация, что Овечкина планирует вернуть московское «Динамо». Его контракт с «Вашингтоном» будет действовать еще год.

34-летний Овечкин в регулярном чемпионате НХЛ-2019/20 стал лучшим снайпером лиги, разделив это звание с Давидом Пастрняком из «Бостон Брюинз» (по 48 шайб). В 5 играх серии Кубка Стэнли против «Айлендерс» Овечкин забросил четыре шайбы и сделал одну передачу.