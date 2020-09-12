На трассе «Муджелло» закончилась третья свободная практика Гран-при Тосканы. Лучшим по её итогам стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Второй результат показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третье место занял Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» продемонстрировал девятое время, а его партнер пока Пьер Гасли завершил тренировку пятым.

Сегодня также состоится квалификация девятого этапа Гран-при Тосканы. Начало квалификации запланировано на 16:00 по московскому времени.

На данный момент в общем зачёте чемпионата лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Даниил Квят набрал четыре очка и находится на 16-й позиции.