Серебряный и трехкратный бронзовый призер чемпионата Европы в танцах на льду Александра Степанова прошла лечение в Германии в с связи с проблемами со спиной. Об этом рассказала тренер фигуристки и ее партнера Ивана Букина Ирина Жук. Ирина Жук.

По ее словам, немецкие врачи отметили положительную динамику в лечении. Фигуристка уже прилетела в столицу и чувствует себя нормально.

«Огромное спасибо нашей федерации за оперативную помощь в решении проблемы. И Саша, а чуть раньше Дима Алиев, имели возможность вылететь в Мюнхен, показаться немецким специалистам, у которых наблюдались ранее», — цитирует Жук сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Жук также отметила, фигуристке пришлось лететь с пересадкой в Турции, однако в текущей ситуации, по мнению тренера, радуешься тому, что вообще возможно хотя бы так летать.