На подходах к арене «Мегаспорт» можно было встретить болельщика фигурного катания, который приехал на контрольные прокаты из Петербурга ради олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

По его словам, он купил недешевые билеты в Москву на прокаты и теперь не може даже пронести цветы на арену, поскольку запрещают.

«Алина «подставила» своим снятием? Нет, я не согласен. Так сложились обстоятельства, она не могла. Верю, что она вернется», — приводит слова болельщика «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Загитова отказалась выступать в контрольных прокатах, поскольку решила сосредоточиться на шоу «Ледниковый период», где она выступает в качестве ведущей.