Аргентинский форвард Лионель Месси сохранит за собой капитанскую повязку. По информации Mundo Deportivo, Месси продолжит выполнять роль первого капитана. Кроме того, у него будут три сменщика — ими также остаются Серхио Бускетс, Жерар Пике и Серхи Роберто.

Ранее Месси переговорил с Кумано на предмет возможного капитанства, заверив, что ситуация с его несостоявшемся уходом из «Барселоны» не повлияет на его лидерские функции.

Напомним, что по окончании прошло сезона Месси изъявил желание покинуть «Барселону». Трансфер осуществить не удалось. Спустя время аргентинец заявил, что останется в каталонском клубе.

Напомним, Месси является капитаном «Барселоны» с 2018 года, когда принял повязку у ушедшего Андреса Иньесты.