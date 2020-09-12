Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о том, как проводит свободное время.

Фигуристка отметила, что у нее такое расписание, что это свободное время есть. Медведева призналась, что между тренировками, на пару часов закрывается у себя дома в комнате.

«Я стараюсь сейчас как можно меньше быть зависимой от телефона, от гаджетов, работаю над собой. Стараюсь от этого отойти», — сказала Медведева в программе Первого канала «На дачу!»

Напомним, на данный момент Медведева находится в Москве и временно тренируется в ЦСКА под присмотром Елены Буяновой и Татьяны Тарасовой. Брайан Орсер и Трейси Уилсон контролируют подготовку спортсменки по видеосвязи.

Медведева выступит в контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 12 и 13 сентября в «Мегаспорте».