Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил состояние игроков перед матчем седьмого тура РПЛ с «Арсеналом».

По словам Семака, есть игроки, которые только вернулись из расположения сборной, поэтому футболисты находятся в разном состоянии — кто-то играл, а кто-то нет. Задача Семака и его штаба — привести всех в нормальное состояние.

«Кроме Дриусси и Лунева, которые продолжают восстановление, все остальные готовятся к матчу», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Матч «Зенита» и «Арсенала» состоится в понедельник, 14 сентября. Начало игра в 19.30.