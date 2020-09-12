Российский фигурист Александр Самарин исполнил четверной риттбергер в ходе короткой программы на контрольных прокатах сборной.

Фигурист начал свое выступление с четверного риттбергера, затем исполнил каскад из тройных лутца и тулупа, а в завершение прыгнул тройной аксель. Спортсмен выступал под композицию «Полюшко-поле».

Напомним, Самарин тренируется в московской школе ЦСКА под руководством Светланы Соколовской. В минувшем сезоне он занял третье место на чемпионате России и отобрался на чемпионат Европы, где стал лишь десятым.