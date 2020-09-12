В Москве на арене дворца спорта «Мегаспорт» продолжаются контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. В 16:30 мск на лед выйдут представители парного катания, которые покажут свои короткие программы.

Бесплатная прямая трансляция будет осуществляться на сайте Первого канала, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

Свои новые короткие программы публике покажут все пары основной сборной России: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Также ожидается выступление с короткими программами фигуристов, не так давно вышедших из юниоров —Алины Пепелевой/Романа Плешкова.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов мероприятие пропустят.