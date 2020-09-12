«Фулхэм» проиграл лондонскому «Арсеналу» в матче первого тура английской Премьер-лиги. Игра проходила на стадионе «Крэйвен Коттедж» и завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей.

«Арсенал» открыл счет уже на восьмой минуте встречи: отличился нападающий Александр Ляказетт. Во втором игровом отрезке защитник Габриэль с передачи новичка команды Виллиана удвоил преимущество гостей. На 57-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг довел счет до разгромного, голевой пас вновь отдал Виллиан.

В следующем матче «Арсенал» на своем поле встретится с «Вест Хэм Юнайтед», игра второго тура будет проходить 19 сентября.