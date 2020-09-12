Полузащитник «Зенита» Малком рассказал, как провел выходные в Москве.

Футболист отметил, что ближе познакомился со столицей, так как раньше не имел такой возможности — команда всегда находится в отеле, когда приезжает на матчи.

«А сейчас мы с семьей провели там несколько дней, гуляли, отдыхали. Было здорово. Удалось воспользоваться этим временем и восстановить силы, так что теперь мы более чем готовы к возобновлению чемпионата и настраиваемся только на победу», — сказал Малком, слова которого приводит пресс-служба «Зенита».

Он добавил, что в Москве очень хорошие рестораны со вкусной едой, а его девушка осталась в восторге от магазинов и покупок.

«И теперь пора возвращаться в игру, побеждать и набирать очки, чтобы вернуть себе наше первое место», — сказал Малком.