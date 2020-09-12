Немецкий теннисист Александр Зверев и представитель Австрии Доминик Тим, вышедшие в финал Открытого чемпионата США, снялись с турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

Завтра, 13 сентября, Зверев и Тим встретятся в решающем матче US Open. «Мастерс» в Риме, который они пропустят, стартует уже на следующей неделе.

Вместо Тима и Зверева в основную сетку грунтового турнира попали француз Ришар Гаске и представитель Казахстана Александр Бублик. Ранее с «Мастерса» снялся и российский теннисист Даниил Медведев, дошедший до полуфинала US Open.

Турнир в Риме пройдёт в период с 14 по 21 сентября. Призовой фонд соревнований составляет 5 433 555 евро. Действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, который в прошлогоднем финале обыграл первую ракетку мира из Сербии Новака Джоковича — 6:0, 4:6, 6:1.