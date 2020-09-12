Бронзовые призеры финала Гран-при-2019 в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали о работе в группе Тамары Москвиной.

Спортсмены сменили тренировочную группу в нынешнее межсезонье, ранее они работали под руководством Людмилы и Николая Великовых.

«Работа дала очень многое. Это были совершенно другие нагрузки. Нам есть куда тянуться и расти», — сказал Галлямов журналистам после короткой программы на контрольных прокатах.

«Реально идёт большая работа, больше, чем мы думали. Мы делаем свое дело, наши тренеры вырастили бешеное количество олимпийских чемпионов», — добавила Мишина.

Сегодня, 12 сентября, Мишина и Галлямов представили новую короткую программу на контрольных прокатах в Москве.