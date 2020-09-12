В Москве на арене дворца спорта «Мегаспорт» продолжаются контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Последними короткую программу покажут девушки. Бесплатная прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

Свои новые короткие программы представят Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова. Также с новыми программами выступят запасные сборной России Софья Самодурова, Анастасия Гулякова, Ксения Синицына и юниорка из группы Этери Тутберидзе Камила Валиева.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова снялась с контрольных прокатов незадолго до старта. Она мотивировала это тем, что сейчас хочет сделать акцент на работе в шоу «Ледниковый период».