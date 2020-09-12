Двукратная чемпионка России Анна Щербакова без ошибок исполнила короткую программу на контрольных прокатах сборной.

Щербакова выступала под музыку в исполнении американского скрипача Джошуа Белла. Спортсменка исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад из тройных лутца и риттбергера, которым владеют не все фигуристки.

Щербакова, тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе, вышла на лед под первым номером. Сразу после нее выступит ее подруга по команде Камила Валиева, соревнующаяся на юниорском уровне.

джошуа белл