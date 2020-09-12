Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский дали комментарий после исполнения короткой программы на контрольных прокатах сборной России.

«Мы правда очень рады. То, что мы делаем, это замечательно, но без публики и её энергетики это не имеет никакого значения. Мы рады, что потихоньку большой спорт возвращается в эту посткарантинную реальность», — сказал Козловский журналистам.

Спортсмен выразил надежду на то, что сезон состоится полностью. Он подчеркнул, что уже есть опыт проведения соревнований в режиме онлайн, и ISU должен справиться с этим вопросом.

Также Козловский рассказал, что короткая программа сезона-2020/21 — «нечто новое».

«Она настолько нежная, это любовные чувства, подкрепленные драмой», — сказал Дмитрий.