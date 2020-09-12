Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, не будут пропускать этапы Кубка России.

Как сообщили тренеры спортсменов Ирина Жук и Александр Свинин, партнерша сможет вернуться на лед уже на следующей неделе. Накануне она съездила на лечение в Германию, так как испытывает проблемы со спиной.

«Врач сказал, что всё прошло хорошо, уже на следующий день можно выходить на лёд. Этого укола хватает на сезон. С понедельника она начинает полноценные тренировки, а сейчас Саша занимается, закачивает спину. Так что у нас всё по плану: выступим на этапах Кубка России, как планировали», — сказал Свинин, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, Степанова и Букин снялись с контрольных прокатов, которые в настоящий момент проходят в московском дворце спорта «Мегаспорт».