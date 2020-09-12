Пресс-служба петербургского СКА сообщила, что ключевым элементом предматчевого шоу команды является технология дополненной реальности.

Эта система была впервые применена на хоккейном матче. Spider Cam с поворотной головой нового поколения позволяет получить эффектные пролёты надо льдом. Разнообразить показ позволяют специальные штативы с отслеживанием поворота камеры.

Напомним, накануне СКА провел первый домашний матч в новом сезоне КХЛ. Армейцы на арене «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге обыграли ярославский «Локомотив» со счетом 4:2. Следующую игру подопечные Валерия Брагина проведут в воскресенье, 13 сентября, против «Нефтехимика», с которым уже встречались в первом матче сезона.