Чемпионка Европы по фигурному катанию россиянка Алена Косторная дала первый комментарий на тему своего ухода из группы Этери Тутберидзе. Летом 2020 года спортсменка перешла в академию Евгения Плющенко.

«Сразу после того, как я позвонила Этери Георгиевне, было много звонков. Я считаю, что если человек ушёл, значит, были причины. Выкладывания в «Инстаграм» — это обидно. Если ты хочешь что-то сказать, то выскажи в глаза», — сказала Косторная журналистам после короткой программы на контрольных прокатах.

Напомним, о переходе Косторной стало известно 31 июля, об этом рассказала Тутберидзе у себя в социальных сетях. По словам тренера, Алена не согласовала свое решение, а просто поставила команду перед фактом. Так как трансферное окно закрылось 31 мая, её переход в группу Плющенко еще не оформлен официально.