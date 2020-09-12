Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная прокомментировала свое выступление в короткой программе на контрольных прокатах сборной России.

«На прокатах было волнительно. Наверное, больше всего, когда делала причёску. Но потом все сошло на нет. Как рукой сняло, шла и знала, что делать. Всё по новой, все другое, мы ещё ни разу не работали на соревнованиях с Евгением Викторовичем. Это первый раз, было это как-то не по себе, необычно», — сказала Косторная после проката.

Спортсменка призналась, что привыкла настраиваться по-другому: обычно она уходит в себя, а сейчас ей говорят, что нужно делать. Алёна подчеркнула, что подход Евгения Плющенко кардинально отличается от методов Этери Тутберидзе.

«Более спокойный подход в моей новой команде. Мы делали все то же самое, но даже когда после ОФП у меня что-то не получалось, меня никто не гнал, не ругался», — сказала Косторная.