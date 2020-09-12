Фигурное катание официально вернулось: с чемпионами, зрителями, новыми костюмами и программами. Сегодня в «Мегаспорте» стартовали посткарантинные контрольные прокаты, на которых болельщики увидели лучших фигуристов страны. Но, к сожалению, далеко не всех.

Первыми на лёд вышли танцоры, и их состав как раз понес самые большие потери. Незадолго до прокатов стало известно, что две ведущие пары снялись по причине травм. В дуэте чемпионов Европы Виктории Синициной и Никиты Кацалапова проблемы испытывает партнер, у Александры Степановой и Ивана Букина — партнерша. Александра, страдающая от болей в спине, уже успела слетать в Германию за чудодейственным уколом, который позволит не пропускать сезон и вернуться в строй к этапам Кубка России.

В отсутствие лидеров первой парой прокатов стали Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, подготовку которых омрачила болезнь партнерши. Уже после карантина Тиффани подхватила коронавирус, и, хоть болезнь и протекала в легкой форме, спортсменка переживала, не отразится ли это на ее дальнейшем состоянии. При этом Загорски отметила, что карантин все же пошел на пользу — удалось залечить травмы, и теперь ничего не мешает кататься.

Любопытно было посмотреть и на новую пару Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, которые начали кататься вместе только в это межсезонье. Лиза три сезона подряд выступает с разными партнерами: сначала она каталась с Никитой Назаровым, затем — с Андреем Филатовым, и теперь начинает свой первый взрослый сезон с Базиным. Егору же ко взрослым стартам не привыкать, в паре с Софьей Евдокимовой он провел несколько сезонов на высшем уровне.

Примечательно, что не так давно Худайбердиева отличилась громким высказыванием в адрес французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. Говоря о новых программах, Лиза заявила: «Мы действительно никогда такого не делали. Скажу, что это не попсовые сопли, как сейчас в танцах модно после Габриэлы с Гийомом. Вот эта суперкрасивая музычка и программа ни о чем». Непопсовыми соплями оказалась музыка из фильма «Артист», под которую в новом сезоне также будут кататься… Пападакис и Сизерон.

В парном катании тоже не обошлось без «кадровых потерь»: Евгения Тарасова и Владимир Морозов отказались от участия. Правда, сделали это максимально честно: Максим Траньков заявил, что прокаты не входят в планы спортсменов, да и произвольная программа у них до сих пор не готова. Не выступили и вышедшие на взрослый уровень Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, так как партнеру потребовалась срочная операция.

Зато на льду появились чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, на которых, кажется, совсем не отразилась длительная пауза. Дисциплина и своевременная готовность всегда отличали группу Тамары Москвиной, и сегодня спортсмены вышли в новых костюмах и с отработанной программой под музыку из фильма «Звезда пленительного счастья». Саша и Дима вновь показали свойственное им интеллигентное гармоничное катание и подтвердили, что не собираются отказываться от своего статуса лидеров.

Заметного прогресса добились и Анастасия Мишина с Александром Галлямовым, которые в межсезонье сменили группу Великовых на школу Москвиной. Партнерша предстала в образе Эсмеральды из «Собора парижской Богоматери»: программа чем-то похожа на предыдущую под «Мастера и Маргариту», но выглядит уже более взрослой.

После пар радовать публику вышли мужчины, и тут, несмотря на нехватку Дмитрия Алиева и Артура Даниеляна, тоже было на что посмотреть. Спортсмены удивили россыпью всевозможных четверных прыжков — не было только лутца. Открывать короткую программу вышел Александр Самарин, сходу шокировав аудиторию неоднозначным выбором музыки. Ученик Светланы Соколовской откатался под «Полюшко-поле» и костюм подобрал соответствующий — белую рубаху с синей окантовкой. Не успели зрители понять что к чему, как Самарин удивил снова — прыгнул четверной риттбергер, исполнителей которого можно пересчитать по пальцам.

Однако риттбергер Самарина стал не единственным за день, его также продемонстрировал и ученик Евгения Рукавицына Макар Игнатов. В прошлом сезоне Макар после травмы ворвался во взрослое катание, и теперь на равных конкурирует с лучшими фигуристами страны.

Прекрасное впечатление оставили и вчерашние юниоры Пётр Гуменник и Андрей Мозалев, исполнившие четверной сальхов и флип соответственно. Мозалев, переходящий во взрослые в статусе чемпиона мира среди юниоров, показал чистый прокат с двумя квадами — сальховом и тулупом в каскаде.

Отдельно стоит выделить камбэк Михаила Коляды, который в межсезонье решился перезапустить карьеру и покинул группу Валентины Чеботаревой, у которой тренировался в детстве. Теперь Михаил работает Алексеем Мишиным, и сотрудничество уже дало первые плоды: сегодня Коляда полностью справился со своим прокатом, исполнив и тройной аксель, и четверной тулуп в каскаде.

Закрывавшие программу первого дня девушки не порадовали зрителей трикселем. Елизавета Туктамышева хотела, как обычно, поставить его первым прыжком, но сделала «бабочку», а потом недосчиталась и каскада, исполнив сольные лутц и флип. Воспитанница Мишина продемонстрировала программу под музыку из балета «Спартак», появившись на льду в непривычном для себя бело-золотом платье.

Не было тройного акселя и в программе Алёны Косторной: она начала выступление с прыжка в два оборота, потом с небольшой ошибкой прыгнула тройной лутц и завершила прокат каскадом из флипа и тулупа. Пока нельзя сказать, пойдет ли ей на пользу смена тренерского штаба: сегодня Алёна выглядела не такой уверенной и собранной, как обычно.

Однако сама спортсменка довольна работой в группе Плющенко: после проката она призналась, что теперь из-за ошибок не выгоняют и не ругаются, а работа идет в более спокойном режиме. Алена не стала скрывать и того, что публикация Этери Тутберидзе в «Инстаграме» ее обидела — лучше было бы сказать всё в глаза, считает фигуристка.

Интересным оказался и выбор музыки: Косторная выступила под нарезку композиций Билли Айлиш. Довольно странный ход с учетом того, что и в «Хрустальном» ей ставили программу под музыку именно этой исполнительницы.

У ещё одной «перебежчицы» от Тутберидзе к Плющенко Александры Трусовой, напротив, прогресс налицо. Наконец-то она предстала перед зрителями не в боевом образе, а с нежной и взрослой лирической программой под «Аппасионату». Саша справилась с прыжковым набором, но аксель прыгнула только двойной, однако в нём угадывалось намерение скрутить три с половиной оборота. Что действительно бросалось в глаза, так это скольжение, которое раньше было слабым местом Трусовой, но теперь стало смотреться совершенно иначе.

Группу Тутберидзе в «Мегаспорте» представляли две спортсменки: двукратная чемпионка России Александра Щербакова и юниорка Камила Валиева, допущенная до взрослых прокатов в виде исключения. В «Хрустальном» не изменяют своим традициям: как и всегда, фигуристки выглядели блестяще, хотя и не исполняли элементы ультра-си. Украшением проката Щербаковой стал её фирменный каскад из тройных лутца и риттбергера, а Валиева удивила музыкой: она каталась под «Шторм» Эрика Редфорда — олимпийского чемпиона в парном катании.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, вынужденная общаться со своим тренером Брайаном Орсером по видеосвязи, сегодня начала разговор с наставником сразу после проката.

Спортсменка представила программу под небезызвестный «Маскарад» и справилась с прыжковым набором, допустив лишь небольшую помарку на тройном флипе. Но такие темы как «Маскарад» требуют полного погружения в образ, поэтому оценить программу по достоинству будет гораздо проще, когда Евгения отработает её до мелочей и покажет новое платье.

Уже завтра, 13 сентября, фигуристы покажут произвольные программы: нет сомнений, что они вновь найдут, чем удивить поклонников.