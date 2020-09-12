23-летний Андрей Afoninje Афонин раскритиковал игру Арслана Ksani Шаджанова в рейтинговом матче в Dota 2. Андрей в жёсткой форме высказался об игре союзника, сказав, что один выиграет всю команду HellRaisers.

«Это *** такой дефолт. Вот один раз так умрешь — тебя впятером убьют в смоке и всё, ты *** (проиграл) игру с ходу же, потом что чел у тебя на керри не понимает ***. HellRaisers.Ksani — этот чел просто… Я бы его один выиграл и всю его *** бездарную команду. Просто бездарная *** сидит играет *** на своем Anti-Mage. Просто ничего не нажимай и ты выиграешь игру!», — высказался Андрей Afoninje Афонин.

Конфликты в матчмейкинге далеко не редкость в мире киберспорта. Многие игроки говорят, что страсть к игре движет ими и они забывают, что находятся в медийном поле. Под всеобщее обозрение попадали такие игроки из СНГ-региона, как Роман RAMZEs Кушнерёв, Игорь iLTW Филатов и чемпион The International Себастьян Ceb Дебс. После каждого инцидента игроки многократно извинялись в своих социальных сетях и на стримах.