Российский пилот Формулы-2 Никита Мазепин одержал победу в основной гонке итальянского этапа на трассе «Муджелло».

Россиянин стартовал с 14-й позиции, но ему на руку сыграл сейфти-кар, выпущенный на трассу после схода Джулиано Алези. Мазепин, незадолго до этого сменивший шины, смог ликвидировать отставание от лидеров. После рестарта Никита стремительно поднялся на третью позицию, а еще один рестарт позволил ему стать первым.

Ещё один россиянин Роберт Шварцман шел в очковой зоне и мог побороться за призовые места, однако был вынужден сойти с дистанции из-за технических проблем.

Артём Маркелов занял восьмое место после штрафа Юки Цуноды, набрал четыре очка и начнёт спринтерскую гонку с поул-позишен.