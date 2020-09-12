На автодроме «Муджелло» завершилась квалификация Гран-при Тосканы Формулы-1. С лучшим временем финишировал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место занял его напарник Валттери Боттас, замкнул первую тройку гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал двенадцатый результат. Его партнер по команде Пьер Гасли не вышел во второй сегмент квалификации и стал лишь шестнадцатым.

Гонка будет проходить в воскресенье, 13 сентября, и начнется в 16:10 по московскому времени.

На данный момент Хэмилтон возглавляет личный зачет пилотов, вторым идет Боттас, третьим — Ферстаппен. В Кубке конструкторов лидирует «Мерседес», второе и третье места занимают «Ред Булл» и «Макларен».