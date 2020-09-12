Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 20:39,  12 сентября 2020
ФК "Зенит"
0

«Зенит» не связывался с «Интером» по трансферу Эриксена

&#171;Зенит&#187; не связывался с &#171;Интером&#187; по трансферу Эриксена
Фото: ФК "Зенит"

Итальянский журналист Николо Скира опроверг информацию о том, что петербургский «Зенит» вел переговоры с «Интером» по поводу трансфера полузащитника Кристиана Эриксена.

На своей странице в «Твиттере» Скира заявил, что сине-бело-голубые вообще не интересовались футболистом сборной Дании.

Ранее и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отметил, что информация по интересу к Эриксену не соответствует действительности. «Люди живут в каком-то виртуальном мире. Видимо, играют в симуляторы, где формируют команду», — сказал Медведев.

Также СМИ писали, что сине-бело-голубые переключили своё внимание на Набиля Фекира из «Бетиса».

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров