«Зенит» не связывался с «Интером» по трансферу Эриксена

Итальянский журналист Николо Скира опроверг информацию о том, что петербургский «Зенит» вел переговоры с «Интером» по поводу трансфера полузащитника Кристиана Эриксена.

На своей странице в «Твиттере» Скира заявил, что сине-бело-голубые вообще не интересовались футболистом сборной Дании.

Ранее и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отметил, что информация по интересу к Эриксену не соответствует действительности. «Люди живут в каком-то виртуальном мире. Видимо, играют в симуляторы, где формируют команду», — сказал Медведев.