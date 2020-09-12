Российские теннисистка Дарья Касаткина и Анна Калинская пробились в финальный раунд квалификации турнира категории Premier в Риме.

На старте отборочного этапа Касаткина встречалась с представительницей Австралии Ариной Родионовой и одержала разгромную победу со счетом 6:0, 6:1. Калинская играла с Зариной Дияс из Казахстана и одержала победу в трех партиях со счетом 7:5, 2:6, 6:3.

Российская участница стартового раунда квалификации Людмила Самсонова потерпела поражение от четвёртой сеяной Аранче Рус из Нидерландов – 1:6, 3:6.

За выход в основную сетку турнира Калинской предстоит сыграть с испанкой Алёной Большовой. Касаткина сразится с представительницей Канады Габриэлой Дабровски. Вторая сеяна Анна Блинкова, пропускавшая первый раунд, встретится со швейцаркой Стефани Фёгель.