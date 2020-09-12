Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в короткой программе на открытых прокатах.

По словам спортсменки, она оценивает свою готовность на 60-65%. После большого перерыва нужно много работать, чтобы чувствовать себя хорошо, отметила Елизавета. Она подчеркнула, что постарается максимально использовать месяц, оставшийся до соревнований.

«Четверные сальхов и тулуп? Нарабатываем, но хочется сейчас восстановить стабильное исполнение программы. Тело-то может делать четверные, а голова пока нет. Поэтому решаю эти вопросы постепенно», — сказала Туктамышева, слова которой приводит Sport24.

Фигуристка добавила, что ей близки обе программы, с которыми она будет выступать в новом сезоне.

«Когда услышала музыку Хачатуряна, я её знала и сразу сказала да. Она мне очень понравилась, и образ тоже очень понравился. Чувствую эту музыку и наслаждаюсь, когда катаю эту программу», — сказала Туктамышева.

Произвольная программа в рамках контрольных прокатов состоится завтра, 13 сентября.