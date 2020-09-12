В Санкт-Петербурге завершился предсезонный баскетбольный турнир Кубок Невы, в котором приняли участие саратовский «Автодор», петербургский «Зенит» и московский ЦСКА.

В заключительной встрече «Зенит» встречался с «Автодором» и одержал победу с крупным счетом 96:75. Хозяева вышли в перед еще в первой четверти, выиграв ее с разницей в семь очков (32-25). Во второй десятиминутке подопечные Хави Паскуаля также оказались сильнее — 24-20. Третий игровой отрезок остался за «Автодором» — 14-16, но в решающей четверти петербуржцы не оставили сопернику шансов 26-14.

Петербуржцы заняли второе место на турнире, победителем стал ЦСКА.В понедельник, 14 сентября, в Северной столице «Автодор» и «Зенит» проведут в закрытом режиме еще один контрольный матч.