Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прокомментировала свое выступление в короткой программе на контрольных прокатах сборной России.

Спортсменка оценила свой прокат удовлетворительно и отметила, что все время была на связи со своим тренером Брайаном Орсером.

«Это был не максимум, это начало сезона. Нет такого, что безумно счастлива, много дорабатывать нужно и по элементам, и по эмоциям. В последние пару лет контрольные прокаты не задавались, хотела показать нормальное приемлемое катание, это удалось», — сказала Медведева журналистам после своего выступления.

Напомним, короткая программа состоялась сегодня, 12 сентября. Произвольная программа в московском дворце спорта «Мегаспорт» будет проходить завтра.