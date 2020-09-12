Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что проверяется на коронавирус каждые три дня.

«Хочу заявить, что я сдаю тесты каждые три дня в ФК «Зенит», поэтому могу снять маску», — сказал Медведев в ходе презентации баскетбольного «Зенита».

Напомним, презентация баскетбольного клуба перед стартом нового сезона состоялась сегодня, 12 сентября, в Санкт-Петербурге. Мероприятие началось после заключительного матча Кубка Невы, в котором «Зенит» с крупным счетом обыграл «Автодор». Медведев присутствовал на матче и наблюдал за игрой в маске.

«Зенит» занял второе место в Кубке Невы. Победителем турнира стал московский ЦСКА, саратовский «Автодор» занял третье место.