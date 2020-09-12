Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась фотографией с Этери Тутберидзе, сделанной в московском дворце спорта «Мегаспорт» во время контрольных прокатов.

«До завтра», — написала Тарасова под публикацией в «Инстаграме».

Напомним, сегодня в Москве завершился первый день коротких прокатов, в рамках которого были представлены ритмический танец и короткие программы во всех дисциплинах. Из группы Тутберидзе выступили две спортсменки: двукратная чемпионка России Анна Щербакова и чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, которую допустили до взрослого мероприятия в виде исключения

Также выступили три фигуристки, ранее тренировавшиеся у Тутберидзе: Александра Трусова и Алена Косторная, перешедшие к Евгению Плющенко, и Евгения Медведева, тренирующаяся у Брайана Орсера.