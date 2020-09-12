Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор задержан на Корсике. По информации «Франс Пресс», он обвиняется в совершении попытки сексуального нападения и акт эксгибиционизма.

Агентство сообщает, что 10 сентября в прокуратуру поступила жалоба на бойца.

«В отношении господина Конора Энтони Макгрегора проводятся слушания в полиции», — сообщает ведомство.

Подробности инцидента остаются неизвестны. Представитель Макгрегора сообщил, что ирландец отрицает все обвинения в недостойном поведении, пишет TMZ. Отмечается, что Конор был допрошен, после чего его освободили.