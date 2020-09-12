Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева призналась, что её беспокоит беспечное отношение людей к коронавирусу.

«За последние пару месяцев люди ослабили хватку по поводу вируса, это меня беспокоит. Когда узнала, что прокаты будут с публикой, я запереживала. Люди сидят очень близко друг к другу», — сказала Медведева журналистам после короткой программы на контрольных прокатах.

Спортсменка напомнила, что необходимо носить маски и не спускать их с лица, а также по возможности надевать перчатки и сохранять социальную дистанцию.

Сегодня, 12 сентября, в московском дворце спорта «Мегаспорт» стартовали контрольные прокаты сборной России. Произвольная программа пройдет в воскресенье.